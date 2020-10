Deslocações proibidas, três concelhos em confinamento parcial. Tudo o que precisa de saber sobre as novas regras

A restrição também não é aplicável aos profissionais de saúde nem a outros trabalhadores de insituições de saúde e de apoio social. Agentes da Proteção Civil, dos serviços de segurança, militares e pessoal civil das Forças Armadas, bem como inspetores da ASAE, titulares de cargos políticos, magistrados e líderes dos parceiros sociais, também podem circular sem declaração.

Estas exceções só podem acontecer desde que essas pessoas estejam "no exercício de funções" e apenas quando o "desempenho das atividades profissionais admitidas" assim o exija.

Trabalho num concelho e vivo noutro, também estou isento?

Quem trabalha entre concelhos é obrigado a circular com "uma declaração da entidade empregadora que ateste que se encontra no desempenmho das respetivas atividades profissionais".

Que concelhos vão ter confinamento parcial?

O "dever de permanência no domicílio" aplica-se aos concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira, todos no distrito do Porto, por causa do aumento de pessoas infetados com o novo coronavírus nos últimos dias.

A medida fica em vigor até quando?

O confinamento parcial começa a ser aplicado a partir das 00h desta sexta-feira, 23 de outubro, não havendo ainda previsão de quando vai terminar.

Quais as regras desse confinamento parcial?