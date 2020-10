Covid-19: Governo proíbe circulação entre concelhos de 30 de outubro até 3 de novembro

Veja também:

O Governo proíbe circulação entre concelhos de 30 de outubro até 3 de novembro, no fim de semana do Dia de Fieis Defuntos, foi esta quinta-feira anunciado. A medida insere-se no combate à pandemia de Covid-19.

"O Conselho de Ministros aprovou a proibição de circulação em diferentes concelhos do território continental no período das 00h00 de 30 de outubro até às 24h00 de 3 de novembro, o fim de semana correspondente ao Dia dos Fiéis Defundos, dia de Finados", afirmou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no final da reunião do executivo.

“Cada cidadão não pode circular entre concelhos, como aconteceu no passado”, revelou a ministra, explicando que a medida entra em vigor entre as 00h00 de 30 de outubro, vigorando até 3 de novembro.



A decisão de limitar a circulação de passageiros surge pouco mais de uma semana após o Conselho de Ministros ter anunciado o regresso do estado de calamidade.



O Governo esclarece que quem precisar de se deslocar entre 30 de outubro e 3 de novembro, quando estará proibida a circulação entre concelhos, necessita de uma declaração, sendo as exceções as mesmas que foram aplicadas na Páscoa.



Também vai ser declarado um Dia de Luto Nacional, a 2 de novembro, em honra das vítimas da covid-19.