​Cinco detidos em operação de combate ao tráfico de droga em Leiria

A PSP de Leiria deteve, pelo menos, cinco pessoas no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de droga.



De acordo com o comunicado da polícia, os operacionais estão no terreno desde as 7h00 desta quinta-feira, tendo por objetivo o “cumprimento de cinco mandados de detenção, quatro mandados de busca domiciliária e oito mandados de busca não domiciliária”.

“Até este momento já foram detidos cinco cidadãos, bem como apreendido algum produto estupefaciente”, adianta a nota.

As buscas decorrem nas localidades de Embra, Marinha Grande, Gândara dos Olivais e Marrazes.

O comunicado enviado as redações acrescenta que a operação ainda está em curso e que no final da mesma darão conta dos resultados obtidos.