"Tendência angustiante". Pandemia está a alastrar rapidamente nos EUA

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) alertou esta quarta-feira para um aumento muito significativo dos casos de Covid-19 “em todas as zonas do país, sobretudo na região Centro-Oeste”, que abrange os estados da Dakota do Norte, Dakota do Sul, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minesotta, Missouri, Nebraska, Ohio e Wisconsin.

O vice-diretor do CDC para as doenças infeciosas relaciona o agravamento da situação epidemiológica com as baixas temperaturas que fazem com que as pessoas passem mais tempo em causa, aumentando, dessa forma, o risco de contágios por Covid-19.

Jay Butler admite que o país enfrenta uma "tendência angustiante" e que “os ajuntamentos familiares ou com amigos e vizinhos serão os principais responsáveis pela transmissão do vírus, sobretudo quando são feitos no interior das habitações”.

Já o secretário norte-americano para a área da Saúde, Alex Azar, insiste que o país poderá ter vacinas seguras e eficazes para administrar até ao final de 2020, sobretudo nos grupos de risco, como profissionais de saúde, e nas populações mais vulneráveis, como os idosos.

“Esperamos que o resto da população possa receber a vacina até abril do próximo ano”, revela Azar.

Desde o início da pandemia, já morreram mais de 220 mil pessoas nos EUA e mais de oito milhões de norte-americanos foram infetados com a Covid-19.