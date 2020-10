Só o Oregon e a Nova Zelândia levaram a eutanásia a referendo. Isto foi o que aconteceu

Duas tentativas depois

O início da discussão sobre a eutanásia na Nova Zelândia data de 1995. Nesse ano, o Projeto de Lei Morte com Dignidade (“Death With Dignity Bill”), proposto pelo Partido Nacional, arrecadou apenas 29 votos favoráveis de 120 representantes no Parlamento. Já em 2003, uma nova tentativa com o mesmo diploma fracassou por uma margem muito mais reduzida: 60 votos contra 58 favoráveis.

A Lei de Escolha de Final de Vida 2de 019, referendada há poucos dias, nasceu em 2015. David Seymour, líder do partido liberal de centro-direita ACT, foi o proponente.

“Ouvi os neozelandeses falarem sobre as suas experiências, de Kerikeri a Gore. A maioria disse-me: ‘Já vi uma má morte. Quando chegar o meu momento e não estiver bem, quero poder escolher. É uma escolha minha, de mais ninguém’”, afirmou, no ano passado.

O projeto de lei de Seymour foi votado, por três vezes, no Parlamento, mas para passar todas as fases foi necessário fazer cedências. Por exemplo: para o diploma ter o seu voto favorável, o partido populista Nova Zelândia Primeiro exigiu que a iniciativa fosse a referendo.

À imagem de António Costa e Rui Rio, Jacinda Ardern, primeira-ministra em funções, e Judith Collins, líder da oposição, têm uma opinião favorável sobre a legalização da eutanásia. "Embora existam uma série de crenças fortemente enraizadas e as pessoas tenham o direito de defendê-las, quero também que as pessoas tomem suas próprias decisões individuais", defendeu Ardern, em 2019.

Em 2018, um estudo levado a cabo por Jennifer Young, investigadora da Universidade de Otago, compilou todos os resultados de sondagens sobre a eutanásia no país e concluiu que 68% apoia alguma medida de auxílio à morte assistida, somente 15% eram intransigentes e estavam contra.

“Tradicionalmente, na Nova Zelândia, não levamos a referendo assuntos morais. Costumamos resolver essas situações por via de votos de consciência no Parlamento", diz Neale Jones, ex-assessor do partido Trabalhista neozelandês, em declarações à Renascença. A exigência do partido Nova Zelândia Primeiro, porém, teve de ser atendida, lembra.



Confiante num resultado positivo do referendo, diz que "houve um debate público decente. Se for bem-sucedido, que é o que as sondagens indicam, é muito provável que seja utilizado como modelo no estrangeiro.”

O testemunho de Seales

A história da legalização da eutanásia na Nova Zelândia está entrelaçada com a de Lecreatia Seales. A advogada, que trabalhou como assessora de dois primeiros-ministros neozelandeses e faleceu em 2015, lutou durante anos pela legalização da eutanásia e do suicídio assistido no país.

Em 2011, Lecreatia Seales foi diagnosticada com um tumor no cérebro. Após três anos de tratamentos sem sucesso, de acordo com um testemunho do marido, Matt Vickers, no jornal britânico “The Guardian”, veio a aceitar que “a morte era inevitável”.

“Não tenho medo de morrer, mas fico petrificada de pensar o que me pode acontecer no caminho para a morte”, confessou a advogada. “O meu maior medo é o que o meu marido tenha de vir a ter de lidar com uma esposa louca, como o Sr. Rochester na Jane Eyre. No que me toca, se chegar a um ponto em que já não consiga comunicar ou reconhecer o meu marido, para todo o efeito então já estarei morta.”

Lecreatia Seales processou o Estado neozelandês, exigindo o direito de ser ajudada a morrer. O processo durou pouco tempo, mas, quando o veredito saiu, já a advogada estava presa a uma cadeira de rodas e “em rápido declínio”. A resposta judicial foi negativa, mas a discussão sobre a eutanásia nunca mais abrandou. A advogada morreu no dia seguinte a ser conhecido o acórdão.

As vozes contra a legalização

Se Ardern está a favor, há também vozes de destaque contra a legalização da eutanásia na Nova Zelândia. O ex-primeiro-ministro Bill English, do Partido Nacional, que é católico praticante, está contra, tal como John Tamihere, co-líder do partido Mãori (indígena), e Maggy Barry, ex-ministra pelo Partido Nacional.

Os que se opõem à medida alegam que a legalização irá impactar, maioritariamente, famílias de baixos rendimentos e pessoas vulneráveis socialmente – alguns estudos indicam que são as pessoas com mais estudos e mais idosas que tendem a procurar a eutanásia e o suicídio assistido.

Num artigo de opinião publicado no jornal “Stuff”, Bill English defendeu que a “Lei de Escolha do Final de Vida 2019” não acautela medidas de prevenção contra casos de coerção. “Falem com qualquer médico e eles irão dizer-vos que é que virtualmente impossível detetar traços subtis de coerção emocional, ou mesmo coerção declarada.”

Maggy Barry reiterou publicamente uma posição semelhante. Segundo a representante política, cerca de 70 mil idosos são negligenciados e maltratados por ano, e que a coerção é “muito difícil de detetar”.