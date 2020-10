Rabiscos solidários. Quanto daria por um desenho destes?

Partilhou o desenho no Facebook e, em jeito de brincadeira, pediu por ele 299 libras (cerca de 330 euros). E, de repente, começaram a cair mensagens de pedidos de desenhos.

Tudo começou quando este pai – que assume o nome artístico de Hercule Van Wolfwinkle – rabiscou o seu cão de estimação enquanto pintava com o filho.

“Acho que as pessoas simplesmente os acham engraçados, numa época em que não há muitos motivos para sorrir”, considerou, citado pela BBC.

As ilustrações foram partilhadas nas redes sociais, onde até escrevia críticas falsas por brincadeira, mas as pessoas começaram a querer pagar pelos desenhos.

"Não podia aceitar o dinheiro, as fotos são uma porcaria. Então, criei uma página Just Giving e sugeri que as pessoas doassem", explica.

Em cinco semanas, a procura disparou e este homem de 38 anos conseguiu angariar 4.903 libras (5.455 euros) para uma instituição de caridade que apoia pessoas em situação de sem-abrigo.