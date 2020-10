Aos 94 anos, ator Mel Brooks "entra" na política para apoiar Biden. “O Joe gosta dos factos"

Aos 94 anos, Mel Brooks decidiu entrar na campanha eleitoral dos EUA com o primeiro vídeo político da sua vida, em que critica Donald Trump pela sua passividade perante a pandemia de Covid-19, e anuncia o seu apoio ao candidato democrata, Joe Biden.

“O meu pai tem 94 anos e nunca tinha feito um vídeo político. Até agora”, escreveu esta quarta-feira na rede social Twitter Max Brooks, o filho da lendária figura do mundo do cinema, ao partilhar o vídeo do pai.