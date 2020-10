“Respeito e admiração” por João Almeida

O ciclista João Almeida perdeu, esta quinta-feira, a camisola rosa, símbolo da liderança da Volta a Itália em bicicleta, apesar de ter feito uma boa etapa no alto do Stelvio. As reações à atuação do jovem português foram várias e elogiosas.

A equipa Deceuninck-QuickStep mostrou-se agradecida a João Almeida por aquilo que português já fez no Giro.

"Nada a não ser respeito interminável e admiração por este jovem rapaz, que durante 15 dias honrou a icónica camisola rosa do Giro", escreveu a Deceuninck no Twitter.

Também Remco Evenepoel, colega de equipa de Almeida, e que estava indicado como chefe de fila para a Volta a Itália, deixou rasgados elogios.

"Chapeau João Almeida e Deceuninck. Tiro o chapéu pela vossa coragem e determinação, campeões! Boa sorte para os próximos dias", disse no Twitter o jovem belga, que está a recuperar de lesão após grave queda.

Fausto Masnada, o ciclista que mais tempo esteve com João Almeida na etapa, lamentou que tenham perdido a rosa, mas garantiu que deu tudo na estrada para defender a camisola.

“Lamento muito por termos perdido a camisola rosa do João Almeida, mas gastei todas as minhas energias para ficar com ele o máximo de tempo possível”, escreveu.

Quem também reagiu foi o veterano Vicenzo Nibali (já vencedor das três grandes voltas).

“Hoje não foi um bom dia para mim e para o camisola rosa. O mais importante foi termos dado tudo. Boa sorte, João Almeida”, escreveu Nibali.

No final da etapa, o português admitiu que “os adversários estavam muito fortes. Estou contente com a minha prestação, foi sólida. Não se pode ser 'super' todos os dias, e hoje eles estavam mesmo muito fortes", referiu.

A “pantera”, como lhe chama a mãe, agradeceu o apoio dos portugueses, confessou que chorou na chegada ao topo do Stelvio, por ver "a família e alguns portugueses" a torcer por ele, e no fim fez um balanço de uma "etapa positiva".

"Estava no limite e sabia que não podia seguir ao mesmo ritmo [dos adversários] até ao topo, por isso levei o meu ritmo para não perder muito tempo", afirmou.

De momento, está "bastante feliz" e "muito orgulhoso por todo o apoio dos portugueses", bem como do trabalho da equipa, até porque, mesmo "sabendo que estava num bom momento", nunca esperaria passar 15 dias de rosa. "Daí a fazer isto...", comentou.