I Liga. Confirmados três jogos com público

A Liga Portugal confirma que o Tondela - Portimonense e o Sp. Farense - Rio Ave vão ter público nas bancadas para além do Santa Clara – Sporting, que já estava previsto ter adeptos.

A decisão surgiu após reunião da Liga com a Diretora Geral da Saúde, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, e o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo.

Vão ter acesso às bancadas, no máximo, 15% da lotação dos estádios respetivos.

“Esta escolha teve como critério a avaliação da situação epidemiológica regional dos locais onde estão situados os diferentes estádios”, acrescenta a Liga.

A Liga refere que, “à semelhança do que aconteceu nos outros três testes-pilotos já realizados”, vão ser cumpridas “todas as determinações da DGS e assegurar que as regras sanitárias e de distanciamento são cumpridas”.

“O uso de máscara será obrigatório e no estádio haverá vários dispensadores de álcool-gel para que os adeptos estejam em total segurança”.

Depois, na próxima segunda-feira, a Liga Portugal volta a reunir com as autoridades da saúde para apresentar “os relatórios e balanço dos jogos deste fim-de-semana”.