Braga não entende redução da lotação da receção ao AEK para metade

A direção do Sporting de Braga não entende a decisão da Direção-Geral de Saúde (DGS) de reduzir para metade o número de adeptos permitidos no estádio, para o jogo da Liga Europa com o AEK.

"Não percebemos este desequilíbrio nas decisões face a outros eventos em áreas contíguas ao futebol", afirma o presidente da Assembleia Geral da SAD minhota, em entrevista a Bola Branca.

Já eram poucos os os adeptos que poderiam sentar-se nas bancadas (4.500 num estádio com capacidade para 30 mil). Agora, serão apenas 2.500. António Marques explica que passos estão a ser dados para contornar o descontentamento dos sócios que compraram bilhete e que, a poucas horas do jogo, souberam que não poderão entrar:

"Não somos nós que fazemos as regras, nem somos nós que tomamos as decisões. A nós compete-nos aplicar as decisões, mesmo que não percebamos como é que se desce de 4 mil e tal para 2 mil e tal adeptos. Mas respeitamos a decisão. Vai ser encontrado o melhor critério para que as pessoas não fiquem prejudicadas no desejo de estar presente. Todos nos desejávamos que os adeptos pudessem lá estar a apoiar a equipa neste jogo muito difícil com o AEK."