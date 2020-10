Sp. Braga é “uma boa equipa” mas “não há favoritos”

Nélson Oliveira, avançado do AEK, espera um “jogo equilibrado” na Liga Europa contra “uma boa equipa”, que é o Sporting de Braga.

“Espero um jogo equilibrado, conheço bem o Sp. Braga, sei que é uma boa equipa, com bons valores individuais e boas ideias de jogo. Mas nós também temos valores individuais, agressivos no bom sentido e unidos”, refere o avançado português.

O internacional luso, de 29 anos, que se mostra feliz por estar de volta a Portugal, deixa elogios aos arsenalistas na véspera da partida.

“O Sp. Braga destaca-se todas as épocas como equipa, pois é um clube bem organizado, com boa filosofia. Fransérgio é um jogador muito importante, na minha opinião, mas também o Paulinho, o Galeno, o Horta. Mas acho que valem mais como equipa do que pelas individualidades”, acrescentou Nélson Oliveira.

Já o treinador Massimo Carrera considera que “tudo pode acontecer. Por isso, não há favoritos”.

O Sp. Braga – AEK, da Liga Europa, está marcado para esta quinta-feira, às 20h00.