Cristiano Ronaldo volta a testar positivo à Covid-19

Cristiano Ronaldo voltou a testar positivo à Covid-19, segundo avança o jornal "Correio da Manhã", esta quinta-feira.

O avançado da Juventus soube no passado dia 13 de outubro, quando se encontrava ao serviço da seleção portuguesa, que estava infetado com o novo coronavírus. O mais recente teste, realizado na quarta-feira, deu positivo e Ronaldo já sabe que não poderá defrontar o Barcelona, a 28 de outubro, a contar para a Liga dos Campeões.

A UEFA determina que um jogador infetado tem de testar negativo uma semana antes para disputar um jogo das provas europeias.

O primeiro positivo tirou Ronaldo da receção à Suécia, relativa à Liga das Nações. O avançado viajou, no dia do jogo, para Turim, o que originou uma guerra de palavras com o ministro italiano do Desporto, Vincenzo Spadafora, que o acusou de quebrar o protocolo.