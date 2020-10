Governo tem de investir para Fórmula 1 continuar em Portugal

Começo pelo papel da Federação para trazer o Grande Prémio de Fórmula 1 para Portugal. Pode explicar o processo e quando surge a ideia do projeto?

A ideia começou em março, quando a pandemia tomou conta do mundo e começámos a ver que havia muitas dificuldades em fazer provas, não só de Fórmula 1.

Nessa altura, antecipámo-nos e enviámos, a Federação, uma carta à FIA [Federação Internacional do Automóvel] a manifestar a disponibilidade de uma infraestrutura atual, das melhores da Europa, e que estaria à disposição da FIA e do promotor, a F1 Management, para ser usada se fosse preciso.

Passou algum tempo, em abril a situação piorou, alguns países fecharam, surgiram problemas com voos, foram reagendados Grandes Prémios e alguns tiveram de ser importados.

Tivemos a sorte, calhou-nos a nós. Outros países também se candidataram, mas depois de nós. Fizemos um trabalho em conjunto com o autódromo, nós na política institucional, eles juntos dos “team managers” das equipas, que preferiram Portimão a repetir outro circuito.

É um novo desafio para engenheiros, telemetristas e pilotos. É um dos circuitos mais rápidos da Fórmula 1, talvez só Monza seja mais rápido do que Portimão. Vai ser um excelente espetáculo, os pilotos vão gostar, as equipas e o público também.

Estamos a poucas horas do início da primeira sessão de treinos. O que falta fazer?

Não está tudo pronto, mas está a ficar, tudo dentro dos prazos previstos. É quase como montar uma cidade. A Fórmula 1 atual é uma coisa muito difícil, uma megaoperação logística.

Ninguém faz ideia do trabalho e da quantidade de pessoas que estão envolvidas. As equipas já estão instaladas nas "boxes", tudo a funcionar e a ser testado. Não antevejo grandes surpresas, só tenho pena que a comunicação social portuguesa não possa estar presente, mas são as regras impostas pelo promotor.

Acredito que a prova terá um retorno mediático muito forte, é um novo circuito e vai chamar à atenção dos aficionados dos quatro continentes. Todos têm curiosidade para saber o que é a pista de Portimão, porque já estão fartos de Silverstone, Hockenheim, Monza, etc. Aquelas provas que são clássicas na Fórmula 1.

As audiências vão ser boas e vai ter um impacto fortíssimo na imagem do nosso país e também num momento de crise económica que estamos a viver.

Um evento desta dimensão, com dezenas de milhares de pessoas, vai criar um impacto financeiro significativo, sobretudo na economia local, que está muito afetada com a pandemia, porque trabalhou muito pouco no verão.