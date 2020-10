Governo anuncia linhas ferroviárias de alta velocidade. Porto-Lisboa em 1h15 minutos

O Governo anuncia, esta quinta-feira, o Programa Nacional de Investimentos (PNI) 2030, que tem como um dos principais focos uma nova linha ferroviária para ligar Lisboa-Porto em um hora e 15 minutos.

Na primeira fase a linha vai servir Aveiro, Coimbra e Leiria e os comboios vão circular entre os 220 e os 250 quilómetros por hora, avança o jornal “Público”. Numa segunda fase, está previsto que os comboios circulem a 300 km/h, fazendo a viagem entre Lisboa e Porto em uma hora e quinze minutos.

A construção da linha será faseada e poderá implicar a construção de duas novas pontes a longo prazo nas duas cidades.

O investimento deverá custar 4.500 milhões de euros.

Já o Porto Canal revela que Porto e Vigo também vão estar ligados por uma nova ligação ferroviária de alta velocidade.

As viagens que atualmente demoram 2h22m, passam a fazer-se em apenas uma hora. O investimento será de 900 milhões de euros.

Segundo o “Diário de Notícias”, a linha de Sintra poderá ter mais comboios depois das obras de alargamento do troço ferroviário entre Roma/Areeiro e Braço de Prata, de duas para quatro vias.



A quadruplicação da linha do comboio entre Areeiro e Braço de Prata é vista como uma “condição essencial” para aumentar a capacidade da linha de cintura, no entender do Conselho Superior das Obras Públicas (CSOP). Entre os 13 projetos ferroviários propostos no PNI 2030, esta entidade independente atribuiu a segunda melhor classificação a estes trabalhos.

Esta intervenção, estimada em 110 milhões de euros, deve ser realizada até 2026.

Também ao abrigo do PNI 2030, vai avançar a quadruplicação do troço entre Contumil e Ermesinde, permitindo o aumento da circulação de comboios de passageiros e de mercadorias num dos troços mais congestionados da rede ferroviária nacional.

Além das obras ferroviárias, este programa prevê investimentos para as estradas, os portos e a agricultura.