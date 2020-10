Jorge Jesus. Darwin "é top" e Lech "melhor" que o PAOK

O treinador do Benfica considera que o Lech Poznan é mais forte que o PAOK mas garante que os encarnados estão mais fortes.

Jorge Jesus não tem dúvidas: “Foi uma vitória categórica do Benfica, esteve sempre por cima do jogo”.

“O Lech durante um ano só perdeu aqui um jogo, é uma equipa atrevida, fez-nos dois golos e foi a equipa que conseguiu fazer mais remates à nossa baliza. Mas também pagou caro o seu atrevimento. Fizemos quatro golos e poderíamos ter feito mais”, disse o técnico na entrevista rápida.

Nestas declarações, Jesus reafirmou que o Benfica quer “chegar à final, mas temos de ir jogo a jogo”.

“Depois da fase de grupos entram equipas de Champions. Esta equipa é melhor que o PAOK, mas o Benfica está mais forte”, acrescentou.

O técnico dos encarnados reconhece que houve “alguns momentos complicados, mas sentiu-se sempre que poderíamos marcar golos”.

Quanto à exibição de Darwin, que fez três golos, Jorge Jesus considera que “este miúdo vai ser top no mundo”.

Apesar disso, “há muita coisa do jogo que ainda vai aprender comigo no Benfica mas toda esta capacidade de decisão, execução, finalização, velocidade… se foi o mais caro da história do Benfica [24 milhões de euros], com a pandemia não sei mas seria também o jogador mais caro a sair do Benfica”.

Já sobre o facto de Otamendi ter sido capitão, com poucos jogos de águia ao peito, JJ explica: “Quando cheguei ao Benfica já estavam distribuídos os capitães. Eram cinco, saíram dois [André Almeida e Rúben Dias] e quando eu chego a um clube o facto de esse clube ter 3 ou 4 capitães... o tempo a mim não me diz nada. Eu escolho sempre um jogador novo. De todos os que chegaram só podiam ser o Otamendi ou o Vertonghen pela experiência. O Vertonghen não sabe falar inglês, o Otamendi fala português. Vai continuar a ser um dos cinco".

O Benfica venceu 4-2 o Lech Poznan, com três golos de Darwin e um de Pizzi.