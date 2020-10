Jogadores do Benfica felizes com triunfo na Polónia

Darwin

“Significa muito para mim. Tento sempre ajudar a equipa, se não marco vou tentando, mas quero sempre fazer as coisas bem para ajudar. Os meus companheiros desde o primeiro momento que me dão confiança. Estava há alguns jogos sem marcar e acho que eles também sentiram que eu merecia. Saíram três e estou muito feliz. Esperava que iria marcar, não os três. Agora é continuar a trabalhar com humildade. Há uma série difícil de jogos e temos de estar bem psicologicamente.”

Otamendi

“Muito feliz, porque continuamos a crescer como equipa, com jogadores novos, mas com muita vontade de ganhar. Fizemos um jogo muito inteligente. Existem coisas para melhorar, mas estamos a crescer de jogo para jogo, a corrigir algumas coisas que não estão a ser bem feitas. Esperamos continuar desta forma, porque ganhar é importante. Agradeço a confiança, porque quando cheguei disse que ia defender esta camisola até à morte. E vou dar tudo para ajudar a que a equipa jogue da melhor maneira”.

Everton

“Encontrámos uma equipa muito bem organizada, que nos criou dificuldades, mas colocámos em prático o nosso poderio ofensivo e saímos daqui com um grande resultado. É verdade que relaxámos um pouco quando estávamos em vantagem e isso não pode acontecer na Liga Europa, com adversários muito complicados que aproveitam todos os erros. Mas a reação foi importante”

O Benfica venceu o Lech Poznan, na Polónia, por 4-2 na primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa.