André Martins. Benfica é "claramente favorito", mas Lech "não tem nada a perder"

André Martins considera que o Benfica é favorito para o confronto com o Lech Poznan, da primeira jornada do grupo D da Liga Europa. No entanto, avisa a formação portuguesa para a capacidade dos polacos, que jogam "sem nada a perder", no contra-ataque.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo médio do Sporting, que representa o Légia de Varsóvia, vaticina um "Benfica claramente favorito". Contudo, terá de se apresentar com as cautelas necessárias perante um opositor que "não tem nada a perder e joga sem pressão".

"Até pelo investimento que fez e os jogadores que tem, o Benfica é claramente favorito. Mas é um jogo de futebol, são 11 contra 11 e tudo pode acontecer. Temos visto equipas muito inferiores a baterem-se bem e a conseguirem bons resultados", assinala.