“Vamos ficar aqui para sempre”. Monjas trapistas já estão em Palaçoulo

“Partimos de Vitorchiano para ficar aqui definitivamente. Na segunda feira, confiamos as nossas intenções, as intenções da Igreja e da nossa comunidade a Nossa Senhora de Fátima, e ontem à tarde chegamos aqui e começamos o nosso desafio”, conta a superiora da comunidade, a Irmã Guisy Maffini.

As duas primeiras monjas trapistas já estão em Palaçoulo, Miranda do Douro. No próximo dia 26, devem chegar mais três. E, se tudo correr bem, se a pandemia da Covid-19 o permitir, no dia 15 de novembro estará completa a comunidade, constituída por 10 monjas, dando-se início à vida monástica em terras transmontanas.

“Qualquer pessoa que nos procura, que procura Deus, é para nós imagem de Cristo. Por isso, o peregrino é acolhido com tudo o que nós temos, com a nossa vida, com a nossa possibilidade de acolhimento. O nosso pão é o seu pão. Não temos um restaurante, oferecemos o que temos ”, explica a superiora da nova comunidade.

Até ao final do ano, as monjas vão “fazer apenas uma coisa e que é instalarem-se, rezar e viver a nossa vida. Vamos acabar a hospedaria e, se Deus quiser, ultimar o projeto do mosteiro”, conta a irmã Guisy, adiantando que 2021 deverá marcar o arranque da construção do mosteiro.

Um mosteiro autossuficiente

No mosteiro de Palaçoulo as dez monjas, com idades compreendidas entre os 36 e os 83 anos, vão trabalhar para “ganhar a vida”.

“Plantamos árvores de fruto oferecidas pela diocese, 500 amendoeiras e um pomar, com mais de 100 árvores de fruto, para nós e para os nossos hóspedes. Temos um pequeno espaço dedicado às compotas, trabalho que será depois desenvolvido no mosteiro”, conta a irmã Giusy, acrescentando que “algumas irmãs aprenderam a tratar de abelhas”, embora seja cedo para iniciarem a “produção de mel, porque não há condições na hospedaria”.

“Temos também uma comunidade que nos cuida, que é muito generosa, e está também a acompanhar este desafio económico que não é pequeno. Seremos acompanhadas por Vitorchiano, até ao momento em formos capazes de nos mantermos por nós próprias. Nessa altura faz-se a passagem de fundação a priorato e depois a abadia. Mas é um processo que leva muito tempo”, salienta.

No dia 14 de outubro, no final da audiência pública semanal que decorreu no Auditório Paulo VI, o Papa Francisco saudou as monjas trapistas de Vitorchiano, de partida para Palaçoulo, no concelho de Miranda do Douro. “Saúdo as monjas trapistas de Vitorchiano, de partida para Portugal. Corajosas, vão fundar um mosteiro em Portugal”, disse Francisco.

Convidada pela Renascença a comentar a saudação do Papa, a irmã Guisy, com um sorriso no rosto, afirma: “Não sei se é coragem ou se é desejo de responder ao bem que recebemos. É preciso ter encontrado algo de maior e lindo. Eu não acho que sou corajosa, acredito ser uma irmã muito sortuda”.