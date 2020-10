Papa. "Os homossexuais têm o direito de pertencer a uma família" e é preciso "criar é uma lei sobre as uniões civis"

O Papa Francisco considera que "os homossexuais têm o direito de pertencer a uma família". A informação é avançada pela Catholic News Agency.

"Eles são filhos de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deve ser expulso ou infeliz por causa disto. O que precisamos de criar é uma lei sobre as uniões civis. Dessa forma, são cobertos legalmente. Eu lutei por isto". declara Francisco num documentário a ser lançado esta quarta-feira, na Festa de Roma, por Evgeny Afineevsky.

As palavras do Papa não se dirigem a um único país, mas ao mundo inteiro. E acima de tudo, o seu discurso destina-se a sensibilizar a Igreja dentro dela.

Entre os momentos mais comoventes do filme, o telefonema do Papa a um casal homossexual, com três filhos pequenos para cuidar, em resposta a uma carta deles na qual mostravam o seu grande embaraço ao trazerem os seus filhos para a paróquia.

O conselho de Bergoglio ao senhor Rubera é que leve as crianças à paróquia, em qualquer caso, independentemente de quaisquer julgamentos que possam ser feitros.

"Quando conheci o Papa Francisco, ele disse-me o quanto lamentava o que tinha acontecido. Juan, foi Deus que te fez gay e que ainda te ama. Deus ama-vos e o Papa também vos ama", testemunhou Juan Carlos Cruz, vítima e activista contra o abuso sexual, que esteve hoje presente na Festa de Roma.