Papa critica discriminação e defende leis de união civil para homossexuais

A última referência, de ter defendido as uniões civis, pode dizer respeito ao tempo em que Francisco era arcebispo de Buenos Aires e o assunto foi discutido naquele país. Na altura os bispos, incluindo Francisco, criticaram duramente a tentativa de legalizar o casamento entre homossexuais mas algumas fontes dizem que longe dos holofotes Francisco terá sugerido a aprovação de uniões civis em vez de casamento.

Em 2013, antes de ser eleito Papa, o então cardeal Bergoglio criticou publicamente no livro "No Céu e na Terra" as leis que equparam as uniões civis ao casamento, considerando tratar-se de uma "regressão antropológica" e manifestando preocupação de que o "direito à adoção afetará crianças. Toda a gente precisa de um pai e de uma mãe que os ajudem a moldar a sua identidade".

As declarações do Papa surgem no documentário "Francesco" a ser lançado esta quarta-feira, na Festa de Roma, realizado por Evgeny Afineevsky.

A defesa das uniões civis está a causar alguma polémica, uma vez que contradizem a posição oficial da Congregação para a Doutrina da Fé (CDF), assumida ainda durante o pontificado de João Paulo II. No documento "Considerações sobre os projetos de reconhecimento legal das uniões entre pessoas homossexuais" o Vaticano dizia que "as legislações que favorecem as uniões homossexuais são contrárias à recta razão, porque dão à união entre duas pessoas do mesmo sexo garantias jurídicas análogas às da instituição matrimonial. Considerando os valores em causa, o Estado não pode legalizar tais uniões sem faltar ao seu dever de promover e tutelar uma instituição essencial ao bem comum, como é o matrimónio."

Contra a discriminação

O objetivo do documentário de Afineevsky é mostrar a posição do Papa sobre diversas questões de âmbito social, incluindo o combate aos abusos e o acolhimento dos homossexuais.

Entre os momentos mais comoventes do filme está o telefonema do Papa a um casal homossexual que cuida três filhos pequenos, em resposta a uma carta deles na qual lamentavam a falta de acolhimento na paróquia. O conselho de Bergoglio ao senhor Rubera foi que levasse as crianças à paróquia, em qualquer caso, independentemente de quaisquer julgamentos que possam ser feitos. Rubera acrescenta que essa decisão foi acima de tudo benéfica para os menores.

Rubera acrescenta que na conversa o Papa não teceu qualquer opinião sobre a sua decisão de viver com outro homem. "Ele não disse qual era a sua posição sobre a minha família. Provavelmente segue a doutrina em relação a isso", afirma, elogiando contudo Francisco pela atitude de acolhimento e de encorajamento.

[Notícia atualizada às 17h16]