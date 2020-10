Escolas católicas peregrinam de forma simbólica ao Santuário de Fátima

A peregrinação anual das escolas católicas ao Santuário de Fátima vai decorrer na quinta-feira, 22 de Outubro, integrada no âmbito da Semana Nacional da Educação Cristã.



Esta iniciativa cumpre “uma tradição iniciada em 2012”, que pretende “congregar as Escolas Católicas na oração e na comunhão, junto de Maria”, refere uma nota da Associação Portuguesa das Escolas Católicas que organiza o evento em parceria com o Secretariado Nacional da Educação Cristã.

Com o renovado objetivo de “congregar as escolas católicas na oração e na comunhão, junto de Maria”, a peregrinação "passa a ter a designação, a partir do presente ano" de "EComMaria 2020", explica o presidente da APEC em declarações à Renascença.

Fernando Magalhães acrescenta que "este será o acrónimo, a forma como esta peregrinação, que ocorre de 2 em 2 anos a Fátima, passará a ser conhecida".

Será uma peregrinação simbólica, dada a situação de pandemia que se vive.

"Em lugar de fazermos uma peregrinação como normalmente fazemos, com aqueles que são o centro das nossas escolas, os nossos alunos, esta será uma peregrinação em que os representamos a eles, às suas famílias e a todos aqueles que, não podendo vir pelas razões óbvias, serão representados por aqueles que das suas escolas virão em número muito, muito reduzido e que estarão em Fátima a peregrinar desta forma muito adaptada".

Esta é uma oportunidade das Escolas Católicas "se unirem ainda mais na comunhão e na partilha, em torno da sua essência - Jesus Cristo e de Maria” - a quem vão “agradecer e pedir especial proteção”.

Tendo em conta a impossibilidade de reunir no Santuário “uma grande assembleia de peregrinos”, a organização prevê “uma representação de cada Escola Católica” num programa mais reduzido, que contempla um encontro entre os representantes das Escolas Católicas com o Presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé marcado para as 11h00, seguido da celebração de uma Missa na Capelinha das Aparições, pelas 12h30, presidida por D. António Moiteiro, e que terá transmissão online.

Em Portugal, existem 144 escolas católicas, do pré-escolar ao 12.º ano de escolaridade, que são frequentadas por cerca de 73 mil alunos.