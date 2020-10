1 e 2 de novembro. Cemitérios de Viana vão estar abertos, cada pessoa tem limite de 30 minutos

Os cemitérios de Viana do Castelo vão estar abertos nos dias 1 e 2 de novembro com limitação de permanência até 30 minutos e lotação definida para cada situação.

Fonte da autarquia esclareceu esta terça-feira que a limitação máxima do número de pessoas será definida caso a caso, em função da área de cada cemitério, respeitando as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), não permitindo ajuntamentos de mais de cinco pessoas no interior do cemitério e limitando a permanência das pessoas até um máximo de 30 minutos.

O plano impõe, ainda, a obrigatoriedade de utilização de máscara e o controlo de acessos que estará a cargo do Corpo Nacional de Escutas (CNE) e das forças de segurança".

No edital publicado hoje pela freguesia urbana de Areosa, no Facebook, o município de Viana do Castelo limita o acesso ao cemitério a 200 pessoas, em simultâneo.

Caso não se verifique o "cumprimento generalizado" das disposições acordadas para o concelho, a Junta de Freguesia de Areosa alerta que, "de forma imediata", poderá "reduzir" a lotação, os ajuntamentos mais de cinco pessoas e a permanência no cemitério.

Nos casos extremos, poderá mesmo ter de encerrar o recinto.