Sérgio Conceição. “Senti orgulho”

O treinador do FC Porto criticou a arbitragem e deu os parabéns aos seus jogadores depois da derrota em Manchester (3-1) para a Champions.

“Somos um País pioneiros no VAR, mas por aquilo que vi hoje devo um pedido de desculpas a todos os árbitros em Portugal”, referiu Sérgio Conceição.

Na flash interview da Eleven Sports, o técnico dos dragões acrescentou que se sentiram “prejudicados”. “Tínhamos tudo para conseguir um resultado positivo. É o primeiro jogo, mas estou convicto que vamos dar resposta no próximo e temos uma palavra a dizer pelo apuramento”.

Apesar disto, o técnico deixou grandes elogios aos seus jogadores e garante ter sentido “orgulho”.

"Acho que a primeira palavra que tenho de dar é para os jogadores, porque mudando a nossa estrutura, com alguns elementos novos. Sabíamos que era importante anular alguns pontos fortes do City, para explorar o que fizemos de bem na primeira parte. Se tivéssemos feito um segundo golo, numa situação do Marega, acho que seria justo, até porque o City não criou perigo nessa fase do jogo. Depois, aos 60', o jogo mudou. Mudou no sentido em que o City se apanhou a ganhar, o que dificultou a nossa tarefa”, acrescentou.

Conceição termina: “Acho que este jogo, ao contrário da frustração que senti no campeonato no passado sábado, hoje senti um grande orgulho pelo que vi da equipa".

O FC Porto perdeu 3-1 diante do Manchester City na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.