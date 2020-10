FC Porto. “Chorrilho de erros do árbitro”

O FC Porto perdeu (3-1) em Manchester na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões e saiu do jogo com críticas à arbitragem.

"Os Dragões até estiveram em vantagem com um belo golo de Luis Díaz, logo aos 14 minutos, mas a partir daqui começou o chorrilho de erros do árbitro Andris Treimanis, sempre em prejuízo do FC Porto", escrevem os azuis e brancos.

Lembra o campeão nacional que, "mesmo perante a falta escandalosa de Gündoğan sobre Marchesín que as repetições confirmaram, o VAR fez vista grossa e nem sequer convidou Andris Treimanis a ver as imagens, algo verdadeiramente inacreditável”.

O FC Porto acrescenta que o segundo golo do City nasce “de uma falta inexistente assinalada a Fábio Vieira”.

A fechar o texto, os dragões consideram que o árbitro Andris Treimanis foi “de muito longe o pior em campo".