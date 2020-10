Sobe para seis o número de internados ligados ao surto de Covid-19 em Vila Viçosa

Veja também:

O número de idosos infetados com Covid-19 internados no hospital de Évora relacionados com o surto em valências da Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa (Évora) subiu de cinco para seis, disse fonte hospitalar esta quarta-feira.

A fonte do Hospital do Espírito Santo de Évora indicou hoje à agência Lusa que, na terça-feira à noite, foi internado mais um homem naquela unidade hospitalar relacionado com este surto.

Segundo a mesma fonte, estão internados no hospital de Évora, em "enfermaria Covid", ligados ao surto de Vila Viçosa, quatro mulheres e dois homens, com idades entre os 86 e os 90 anos.

Contactada hoje pela Lusa, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo indicou que, de acordo com a atualização de dados de hoje de manhã, da Autoridade de Saúde Pública, há um total de 53 pessoas infetadas com Covid-19 referentes a este surto.

Neste total, segundo a ARS do Alentejo, estão incluídos 29 utentes de unidades da Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa, nove funcionários da instituição e 15 pessoas da comunidade.