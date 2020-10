Segundo dia com mais casos (2.535) e 16 mortes por Covid-19 em Portugal

Veja também:

Foram registados mais 2.535 casos e 16 mortes por Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

É o segundo dia com maior aumento de infeções. O recorde foi batido a 16 de outubro, com 2.608 casos.

A maior subida esta quarta-feira aconteceu na faixa etária entre os 40 e 49 anos, com um total de 44 infeções.

Desde a chegada da pandemia, há um total de 2.229 óbitos e 106.271 casos confirmados.

Nos hospitais portugueses há, esta quarta-feira, 1.272 pessoas internadas com Covid-19, mais 35 em comparação com o dia anterior.

Nos cuidados intensivos estão 187 doentes, são mais 11 em relação ao boletim de terça-feira.

Portugal regista uma subida de 1.179 casos ativos de Covid-19, para um total de 40.804.

Esta quarta-feira, há mais 1.340 pessoas recuperadas da doença. Desde o início da pandemia 63.238 doentes venceram a Covid-19 no país.

Em relação aos contactos de vigilância, há agora menos 244, num universo de 55.882.

Norte com mais de metade dos novos casos

A região Norte é a que regista maior aumento de casos (54,4%): são mais 1.379 infeções em 24 horas e quatro mortes.

Lisboa e Vale do Tejo tem mais 863 casos (34%) e oito óbitos, seguida do Centro com 197 casos e duas mortes, do Alentejo com 50 infeções e um óbito, do Algarve com 41 casos e uma morte, da Madeira com mais quatro infeções e dos Açores com mais um caso de Covid-19.

Em conferência de imprensa, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, revelou que nesta altura há 49 surtos ativos de covid-19 em escolas, creches e universidades e um total de 449 casos.

Nos hospitais portugueses há 28 surtos ativos e 326 casos, de acordo com o mais recente balanço, adianta Graça Freitas.

EVOLUÇÃO DA COVID-19 EM PORTUGAL