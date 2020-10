Morte de triatleta. Pai de Rosa Grilo constituído arguido

O pai de Rosa Grilo, Américo Pina, foi, na constituído arguido na sequência do homicídio do triatleta.

De acordo com a TVI, que avança a notícia, Pina está acusado de simulação de crime, favorecimento pessoal e posse de arma proibida, em resultado de envolvimento na encenação de provas.

No processo também são arguidos a advogada de Rosa Grilo e o consultor forense João de Sousa.

A 3 de março, a arguida Rosa Grilo foi condenada a 25 anos de prisão efetiva pelo homicídio do marido, o triatleta Luís Grilo, enquanto António Joaquim, também acusado no processo, foi condenado a dois anos de prisão com pena suspensa.

Na altura, o Ministério Público (MP) disse que iria recorrer da absolvição de António Joaquim da acusação do crime de homicídio de Luís Grilo, processo em que foi condenado apenas por detenção de arma proibida.

Em março, no programa "Em Nome da Lei" da Renascença, António Joaquim diz que “foi feita justiça com a minha absolvição, nesta primeira instância”. Mas ao ser questionado se tinha a mesma opinião em relação à condenação a 25 anos de cadeia de Rosa Grilo, o antigo amante afirmou não conseguir responder.

"Nunca duvidei quando a Rosa disse que Luís Grilo tinha saído para fazer um treino de bicicleta”, sublinhou.

O Tribunal da Relação de Lisboa acabou por reverter a decisão do Tribunal de Loures no caso da morte do triatleta Luís Grilo, condenando António Joaquim a 25 anos de prisão.



Os dois arguidos foram detidos a dia 26 de setembro de 2018, por suspeitas de serem os autores do homicídio de Luís Grilo. O caso tornou-se público, quando, a 16 de julho, Rosa Grilo deu conta do desaparecimento do marido às autoridades policiais.



O crime terá sido cometido para poderem assumir a relação amorosa e beneficiarem dos bens da vítima - 500.000 euros em indemnizações de vários seguros e outros montantes depositados em contas bancárias tituladas por Luís Grilo, além da habitação.