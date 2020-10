Mortalidade em Portugal. 2020 estava a ser um bom ano, depois chegou a pandemia

Em sete meses de pandemia, duas em cada três mortes são “não Covid". As contas são apresentadas pelo presidente da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM), com base nos dados oficiais da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Mas a verdade é que os recursos continuam a ser quase exclusivamente desviados para o combate à pandemia.

De acordo com a plataforma "Vigilância da Mortalidade", da DGS, entre janeiro e fevereiro deste ano o número diário de mortos situou-se entre os 300 e os 400, um valor ao nível de 2016, o melhor dos últimos cinco anos no mesmo período.

Foi a partir dos dados da autoridade de saúde que o presidente da SPEM, Alexandre Guedes da Silva, estabeleceu a comparação entre os óbitos diretamente atribuídos à Covid-19 e as que não estão relacionadas com a pandemia, que aterrou em Portugal em março.

2020 “estava a ser um ano bom, com dezenas de mortes a menos”, refere o presidente da SPEM, em declarações à Renascença.



Até 11 de março, salvo algumas exceções de janeiro e fevereiro, o número de pessoas que morreram em Portugal foi sempre inferior à média dos últimos cinco anos (2015-2019). Nalguns dias, com 50, 60, 70 ou mesmo 80 óbitos a menos.

A partir das 27 mortes registadas a 11 de março, os números totais começaram a aumentar, mesmo quando os óbitos por Covid-19 ainda eram reduzidos. E, quando estes aumentaram, ainda assim foram muito mais frequentes os dias com mais mortes não-Covid.

Mortalidade de julho continua por explicar

No dia 14 de julho de 2020, a plataforma da DGS registou mais 144 mortes do que a média desse dia nos cinco anos anteriores, sendo que 138 ocorreram por causas não relacionadas com o novo coronavírus. Na mesma semana, os registos apontaram um excesso entre os 100 e os 140 casos diários.