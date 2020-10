Madeira avança com segunda fase de testes em escola com um infetado com Covid-19

O caso positivo foi detetado no domingo num aluno da escola básica dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos com pré-escolar Bartolomeu Perestrelo e motivou a ativação do plano de contingência do estabelecimento, que tem cerca de 750 estudantes.

O secretário regional da Saúde falava à margem da apresentação de duas cápsulas de transporte de pessoas com doença infecciosa, no Serviço Regional de Proteção Civil, no Funchal.

As autoridades de saúde da Madeira realizam amanhã, quinta-feira, a segunda fase de testes aos alunos de uma turma na qual foi detetado um caso positivo de Covid-19, numa escola do Funchal, indicou hoje o secretário da tutela.

O contágio ocorreu em contexto familiar e terá resultado do facto de um elemento não ter respeitado o isolamento a que se devia ter sujeitado até confirmação do teste realizado no aeroporto, no regresso de uma viagem à cidade do Porto.

"Os contactos diretos desse aluno serão todos testados porque tiveram uma duração de contacto superior aos 15 minutos e tiveram uma proximidade inferior a dois metros, apesar de terem a máscara", realçou Pedro Ramos.

Na segunda-feira, a Secretaria Regional da Educação indicou que duas turmas da escola Bartolomeu Perestrelo, num total de 41 alunos, foram colocadas de quarentena por um período de 14 dias.

De acordo com o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), o arquipélago da Madeira regista atualmente 103 casos ativos de Covid-19, dos quais 95 foram identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e oito são de transmissão local.