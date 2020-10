Guimarães, Amadora e Oeiras disponibilizam vacina da gripe nas farmácias

Os concelhos de Guimarães, Amadora e Oeiras já confirmaram que vão disponibilizar a vacina para a gripe sazonal nas farmácias.

Os habitantes de Guimarães com idade igual ou superior a 65 anos vão poder receber gratuitamente a vacina da gripe nas farmácias do concelho, ao abrigo de um protocolo assinado esta quarta-feira, anunciou o município.

Em comunicado, o município refere que, desta forma, pretende-se aliviar o fluxo de pacientes nos centros de saúde.

Os custos da administração da vacina são assumidos pela Câmara Municipal e pela Associação Dignitude, no âmbito do programa “Vacinação SNS Local”.

Também os cidadãos com 65 ou mais anos da Amadora, no distrito de Lisboa, poderão tomar a vacina gratuita contra a gripe nas farmácias do concelho, para facilitar a vacinação em ano de pandemia, anunciou hoje a Câmara Municipal.

De acordo com a Câmara Municipal da Amadora (CMA), o alargamento e diversificação dos locais de vacinação contra a gripe sazonal às farmácias comunitárias do concelho abrange cerca de 4.300 beneficiários.

Os cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos que pretendam ser vacinados podem escolher livremente uma das 27 farmácias do programa, através de marcação prévia e com a apresentação do número de utente do Serviço Nacional de Saúde.

Igual medida foi já adotada pelo concelho de Oeiras.

“Para que ninguém fique de fora, o município de Oeiras decidiu financiar as vacinas que serão ministradas nas 42 farmácias do concelho que se revelaram disponíveis para o efeito, contribuindo, assim, para evitar a sobrecarga dos serviços de saúde pública, nomeadamente os centros de saúde”, avança a câmara municipal, em comunicado.

A medida abrange os cidadãos pertencentes aos grupos prioritários definidos pela Direção-Geral da Saúde (DGS) ou com 65 ou mais anos de idade, que terão “acesso à vacina contra a gripe de forma gratuita”, importante “sobretudo neste período de pandemia”, refere a autarquia presidida por Isaltino Morais.

Os três concelhos seguem assim o exemplo do Porto, que já tinha anunciado que iria comparticipar a toma da vacina nas farmácias.