DGS revela 49 surtos em escolas, creches e universidades

Contudo, Graça Freitas sublinha que "nestes não estão ainda todos os alunos de Erasmus, que têm sido bastantes, identificados em várias zonas do país. "

Desde o início do ano letivo foram confirmados 449 casos de Covid-19 em escolas, creches e universidades portuguesas.

Do ensino público ao privado, do básico ao superio(...)

Os números levam a diretora-geral da Saúde a concluir que o regresso às aulas tem corrido bastante bem, o que, acrescenta, se confirma pela forma como as famílias a têm encarado, segundo uma sondagem divulgada esta quarta-feira. "As pessoas viram regresso à escola como movimento seguro e positivo. Atendendo a que a comunidade mobiliza 1.2 milhões de pessoas diariamente, fora as que indiretamente estão ligadas, parece-nos que estas semanas que decorreram têm um saldo bastante positivo e a sondagem que foi feita à população demonstra-o e isso é positivo para todos nós."

Foram registados mais 2.535 casos e 16 mortes por Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

É o segundo dia com maior aumento de infeções. O recorde foi batido a 16 de outubro, com 2.608 casos.

[Notícia atualizada às 14h51]