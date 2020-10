Covid-19. Surto em lar de Alijó

Um novo surto de Covid-19 num lar foi detetado em Alijó.

Está a decorrer, nesta altura ,uma reunião que junta a protecção civil, a Segurança Social as autoridades de saúde e a câmara local, de modo a avaliar com rigor a situação que do lar situado na freguesia de Sanfins do Douro.

A Renascença contactou o lar e a autarquia, mas ninguém adiantou o número de utentes e funcionários que testaram positivo à Covid 19. Algumas fontes indicam, no entanto, que o número de infetados rondará 20 pessoas.