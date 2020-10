Covid-19: Jardim de Infância da Maia encerrado após um caso de infeção

Veja também:

O jardim de infância do Barroso, concelho da Maia, que acolhe cerca de 70 crianças, encerrou após ter sido detetado um caso covid-19, revela documento da autoridade de saúde local ao qual a Lusa teve hoje acesso.

“Tendo sido diagnosticado um caso de covid-19 numa funcionária da instituição, e após efetuada a avaliação de risco dos contactos mais próximos deste caso, as crianças que frequentam o infantário terão de ficar em isolamento profilático até 1 de novembro inclusive”, lê-se no documento assinado pelo Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Maia/Valongo.

Em causa está um jardim de infância do Agrupamento de Escolas Levante da Maia, localizado na freguesia de Nogueira e Silva Escura, concelho da Maia, no distrito do Porto, que encerrou na segunda-feira.

A instituição acolhe cerca de 70 crianças dos três aos cinco anos, divididas por três salas de infantário.

No mesmo documento do ACES é pedido que a informação seja enviada aos encarregados de educação dos alunos a quem foi determinado o isolamento, para que estes tenham “uma especial atenção ao surgimento de sintomas, nomeadamente tosse persistente, dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, perda de cheiro, perda de paladar, arrepios de frio, falta de ar, febre, diarreia, ou outros”.

Em declarações à agência Lusa, a associação de pais manifestou “preocupação” com “a ausência de diálogo” entre os responsáveis escolares e os encarregados de educação.

“Limitaram-se a comunicar através de um grupo no ‘whatsapp’. Na segunda-feira, alguns dos pais estavam à porta da escola a deixar os filhos porque não tinham informação, nem tinham lido qualquer documento ou visto qualquer mensagem”, lamentou o presidente do conselho fiscal da associação de pais do jardim de infância do Barroso.

De acordo com aquele responsável, “a comunicação é inexistente”.

“À comunidade escolar só lhes ficava bem ser transparente. Pelo menos para conforto dos pais”, acrescentou.

A agência Lusa contactou o Agrupamento de Escolas Levante da Maia para solicitar esclarecimentos, mas até ao momento não obteve resposta.

Já fonte da câmara da Maia, confirmou à Lusa o encerramento “preventivo e por ordem das autoridades de saúde” deste jardim de infância, acrescentando que “a autarquia está a acompanhar o evoluir da situação”.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.229 em Portugal.

O concelho da Maia, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS) de segunda-feira, regista 1.418 casos de infeção pelo novo coronavírus.