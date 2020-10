Covid-19: Há 28 casos em associação de Alijó, 11 são utentes de lar

Veja também:

A Associação Cultural e Social de Sanfins do Douro, em Alijó, tem 28 pessoas que fizeram um teste positivo ao novo coronavírus, nomeadamente 17 funcionários e 11 utentes da valência lar, disse esta quarta-feira o presidente da autarquia.

José Paredes, que falava em conferência de imprensa, especificou que, no surto desta Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) “estão, até ao momento, confirmados 28 casos positivos”.

O presidente da câmara de Alijó, distrito de Vila Real, especificou estarem em causa 11 utentes do lar, dos quais três estão hospitalizados, de nove funcionários também do lar de idosos, de mais cinco colaboradores ligados à cozinha, dois da direção técnica e um do serviço de apoio domiciliário.

Há ainda um idoso cujo teste foi inconclusivo e os restantes cinco utentes, cujos resultados do teste que deram negativo ao novo coronavírus.

Estes cinco utentes vão ser retirados esta tarde da instituição e transferidos para a pousada da juventude de Alijó, onde serão colocados em quartos individuais e com uma equipa de acompanhamento especifica, acrescentou o autarca.

“Quanto aos casos positivos, permanecerão na IPSS. Vai proceder-se a uma limpeza profunda das instalações, mas a Saúde Pública entendeu que não há necessidade de retirar os utentes que testaram positivo”, salientou.

O autarca disse que os três idosos que inspiram maiores cuidados estão hospitalizados e os restantes “estão relativamente assintomáticos”.

José Paredes adiantou que a IPSS ainda tem uma reserva de colaboradores, que estavam em descanso e foram chamados agora para entrar ao serviço, e que há ainda voluntários dentro do banco criado pelo município que vão dar apoio à associação.

A câmara acionou hoje o Plano Municipal de Emergência e a Segurança Social acionou a brigada distrital de intervenção para apoio a lares.

“Temos vindo a receber, com alguma frequência, sinais de que este foco poderá ter extravasado os limites da associação e ter atingido já alguma população”, referiu ainda José Paredes.

Neste momento, acrescentou, a Saúde Pública está a desenvolver os inquéritos epidemiológicos.

José Paredes pediu à população do concelho para “adotar comportamentos responsáveis” e “estar atenta”, sem alarmismos embora entenda que o caso detetado na IPSS de Sanfins do Douro “é preocupante”.

“Mas estamos a fazer tudo, em conjunto com a Segurança Social e a Saúde Pública para conter isto o mais possível e impedir que alastre à população de Alijó. É motivo de preocupação, mas quero sossegar a população e dizer que estamos a fazer tudo para conter isto”, frisou.

O primeiro caso positivo foi detetado no âmbito do rastreio por amostragem desencadeado pela Câmara de Alijó nas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e bombeiros do concelho, que decorreu há cerca de 10 dias.

Foram depois, explicou o autarca, realizados mais testes na IPSS.

José Paredes salientou que, na quinta-feira, vão ser realizados testes a todos os colaboradores, dirigentes e executivo da câmara municipal, e vai ainda ser feito por rastreio por amostragem a cerca de 20% do universo dos colaboradores do Agrupamento de Escolas de Alijó e 10% dos professores.

“Apostando mais uma vez na prevenção”, frisou.

Para a próxima semana está previsto mais um rastreio por amostragem às 12 IPSS do concelho.

Em Portugal, morreram 2.229 pessoas dos 106.271 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.