Covid-19: Dois novos casos em São Miguel nas últimas 24 horas

Os Açores registaram, nas últimas 24 horas, dois casos positivos de covid-19 em São Miguel, decorrente de 1.292 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da região, informou a Autoridade de Saúde Regional.

No seu comunicado diário, aquela entidade adianta ainda que "já foram processadas no laboratório do Hospital do Divino Espírito Santo, de Ponta Delgada, 211 amostras laboratoriais de funcionários, docentes e não docentes, e alunos do Jardim-Escola João de Deus, todas com resultado negativo".

A Autoridade de Saúde dos Açores determinou na terça-feira o encerramento entre dois a três dias daquela escola do concelho de Ponta Delgada onde um aluno acusou positivo para a covid-19, para testar toda a comunidade escolar.

Quanto aos casos positivos detetados nas últimas 24 horas, correspondem "a indivíduos provenientes de ligação aérea com território continental português", designadamente uma mulher de 29 anos, "residente na região, que realizou teste de despiste ao SARS-CoV-2 à chegada com resultado positivo", e um homem, de 31 anos, "não residente, que apresentou teste efetuado antes do embarque com resultado negativo e teste após o sexto dia com resultado positivo", segundo a Autoridade de Saúde açoriana.

Até ao momento, foram detetados na região 357 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19.

Há atualmente 67 casos positivos ativos, dos quais 44 em São Miguel, 11 na Terceira, um na Graciosa, quatro no Pico, quatro no Faial, dois em Santa Maria e um na ilha das Flores.

Desde o começo da pandemia morreram 16 pessoas na região com covid-19, todas em São Miguel.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 40,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.229 pessoas dos 106.271 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.