Carrilho volta a ser absolvido de violência doméstica

Manuel Maria Carrilho voltou a ser absolvido esta quarta-feira. O antigo ministro da Cultura estava acusado de exercer violência doméstica contra a ex-mulher Bárbara Guimarães.

“Estou satisfeito. É a terceira vez que aqui venho acusado… é a terceira vez que sou absolvido inteiramente das acusações que sou alvo”, disse aos jornalistas à saída do tribunal.

Em dezembro de 2018, o Tribunal da Relação de Lisboa mandou reabrir o julgamento do caso que absolveu Manuel Maria Carrilho dos crimes de violência doméstica e difamação.



Em causa estão as datas em que Bárbara Guimarães alega que Manuel Maria Carrilho a terá ameaçado de morte, empurrando-a das escadas, sendo que durante o julgamento tais acusações foram analisadas como tendo ocorrido a 14 de setembro de 2013 e, mais tarde, apurou-se, através da intervenção do novo advogado da apresentadora, que a data correta é 14 de outubro do mesmo ano.



Em 2014, Manuel Maria Carrilho foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão com pena suspensa por agressão, injúrias, violência doméstica, entre outros crimes cometidos contra a apresentadora. Carrilho ficou ainda obrigado a pagar à ex-mulher 50 mil euros de indemnização, a frequentar um curso para agressores e ficou proibido de a contactar.



A apresentadora e o antigo ministro estiveram casados durante 12 anos e tiveram dois filhos.