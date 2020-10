Câmara de Vila Viçosa compra mil testes de rastreio à Covid-19 na sequência de surto

Veja também:

A Câmara de Vila Viçosa, no distrito de Évora, decidiu adquirir mil testes de rastreio à Covid-19, por existir um surto no concelho, relacionado com valências da Misericórdia local, revelou o município esta quarta-feira.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a autarquia indicou que a aquisição destes testes se destina a testar "gratuitamente" os trabalhadores da autarquia e a população do concelho.

O município explicou que continua "a acompanhar de perto a evolução da situação epidemiológica" no concelho, tendo disponibilizado meios humanos e materiais, em parceria com outras entidades, para dotar o antigo Centro de Saúde com equipamentos e condições de acolhimento à população, no âmbito do combate à pandemia.

Segundo fonte hospitalar, o número de idosos infetados com covid-19 internados no hospital de Évora relacionados com o surto em valências da Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa (Évora) subiu de cinco para seis.

A fonte do Hospital do Espírito Santo de Évora indicou hoje à agência Lusa que, na terça-feira à noite, foi internado mais um homem naquela unidade hospitalar relacionado com este surto.

Segundo a mesma fonte, estão internados no hospital de Évora, em "enfermaria covid", ligados ao surto de Vila Viçosa, quatro mulheres e dois homens, com idades entre os 86 e os 90 anos.

O executivo municipal, que reuniu hoje, extraordinariamente, para analisar a situação epidemiológica no concelho, avaliou os horários de funcionamento dos estabelecimentos de comércio, serviços e restauração, que após parecer a emitir pela Autoridade de Saúde e pela GNR, poderão ser objeto de alteração, designadamente os horários de encerramento.