Tentou fugir da prisão o inventor que matou jornalista sueca em submarino

A Euronews cita um jornal local para acrescentar que Madsen terá feito um refém no interior da prisão com um objeto semelhante a uma pistola e terá depois utilizado uma carrinha para fugir.

Uma testemunha citada pelo canal de notícias europeu conta que viu uma carrinha branca a dirigir-se em direção a si e à sua namorada e que, dez segundos depois, o veículo estava cercado pela polícia, com várias armas apontadas. Ao casal foi dito para saírem do local.

O momento da detenção é revelado na imprensa dinamarquesa com algumas imagens. É possível ver dois atiradores deitados no chão, com as armas apontadas para o fugitivo, enquanto ele se sentava no chão, com as costas contra uma cerca viva.