Presidenciais EUA. E se Trump e Biden empatarem? E se houver um "duelo de grandes eleitores"?

A duas semanas da ida às urnas, o risco de isto acontecer continua a aumentar em estados decisivos nestas presidenciais, como o Michigan, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin -- em comum, todos têm governadores do Partido Democrata e legislaturas de maioria republicana (e pesos consideráveis no Colégio Eleitoral).

Estados em que Trump e Biden fiquem praticamente empatados no voto popular podem acabar com fações concorrentes de "grandes eleitores", sendo uma sancionada pelo governador do estado e outra pela legislatura.

A votação do Colégio Eleitoral é depois certificada pelo Congresso, numa sessão marcada para 6 de janeiro de 2021, que será supervisionada pelo vice-presidente de Trump, Mike Pence, enquanto presidente do Senado.

Na prática, quando um cidadão vota num candidato está a votar para que o respetivo partido tenha mais delegados no Colégio Eleitoral. O voto popular em cada estado normalmente serve para determinar que candidato -- no caso, o republicano Donald Trump ou o democrata Joe Biden -- recebe os votos dos "grandes eleitores" alocados a esse estado.

O Presidente dos EUA é selecionado por 538 delegados do Colégio Eleitoral, sendo que a cada estado corresponde um determinado número de "grandes eleitores" com base na sua população.

Foi graças ao Colégio Eleitoral que Donald Trump venceu as presidenciais de 2016, apesar de ter ficado atrás da rival democrata, Hillary Clinton, no voto popular.

O sistema atribui um determinado número de delegados, os chamados "grandes eleitores", a cada um dos 50 estados e ao distrito federal de Columbia (Washington D.C., a capital) com base no seu número de habitantes.

As duas câmaras do Congresso federal -- Câmara dos Representantes e Senado -- podem chegar a acordo quanto aos "grandes eleitores", o que enterraria o assunto. Por outro lado, as câmaras também podem ficar divididas , o que adensaria o problema.

Alguns especialistas em legislação eleitoral estão preocupados com o volume sem precedentes de votos por correspondência , no contexto da pandemia de Covid-19. Quaisquer questões que possam advir do processo eleitoral podem empurrar o anúncio dos resultados durante semanas, criando um prolongado período de incerteza

As regras do jogo mudaram. O último debate para as(...)

Se a conservadora nomeada por Trump para substituir a falecida Ruth Bader Ginsburg no Supremo for aprovada no Congresso, numa votação marcada para 26 de outubro, o Supremo terá uma maioria conservadora confortável, de seis juízes contra três da ala liberal, quando e se for chamado a pronunciar-se.

Isto seria possível se, nas próximas eleições, os republicanos conseguissem reter o atual controlo do Senado e os democratas conseguissem manter a maioria de representantes na câmara baixa do Congresso.





O Supremo já teve de decidir no passado?

Sim, em 2000, tendo decidido a favor do republicano George W. Bush contra o democrata Al Gore. Contudo, o caso teve a ver com uma recontagem de votos no estado da Flórida -- onde escassos 500 e poucos votos separavam o vencedor do vencido naquele estado --, sendo que a decisão do Supremo foi tomada antes da votação no Colégio Eleitoral.

"Penso que há aqui desafios legais", diz Jessica Levinson, diretora do Instituto de Serviços Públicos da Faculdade de Direito de Loyola. "Mas ainda assim consigo imaginar um tribunal a dizer que a decisão cabe ao Congresso."

Na verdade, os EUA só lidaram com um "duelo de grandes eleitores" uma vez na sua história: em 1876, com um impasse entre fações opostas de delegados de três estados, que só foi resolvido dias antes da tomada de posse do Presidente eleito, que acontece a 20 de janeiro.

E como foi resolvida essa disputa?

No fundo alcançou-se um "acordo de cavalheiros", já em janeiro do ano seguinte, conhecido como "Compromisso de 1877", que na prática aprofundou as divisões no país: o republicano Rutherford B. Hayes tomou posse como 19.º Presidente dos EUA e, em troca, aceitou retirar dos estados do sul as tropas norte-americanas que ali continuavam desde o fim da Guerra Civil, onze anos antes.

"Espero que as probabilidades de isto acontecer sejam muito baixas, mas 1876 recorda-nos que é possível e que já estivemos bem perto de cair desse precipício na nossa história", destaca Foley.