Nigéria. Dezenas mortos a tiro por militares durante protestos, avança Amnistia Internacional

A ex-secretária de Estado dos EUA, Hilary Cinton , na madrugada desta quarta-feira, na sua conta no Twitter, instou o Presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, a "parar de matar os jovens manifestantes do #EndSARS".

Os protestos atraíram a atenção de personalidades internacionais, como Joe Biden , candidato democrata às eleições presidenciais norte-americanas, que urgiu que as autoridades nigerianas parassem com a “violência contra os manifestantes”.

A decisão foi tomada depois de Lagos ter vivido mais um dia de protestos promovido pelo #EndSARS (Acabar com o SARS), movimento que conseguiu chamar a atenção internacional para as acusações de prisões arbitrárias, torturas e assassínios da unidade especial antirroubo (SARS, em inglês) da polícia nigeriana, que já foi, entretanto, dissolvida.

O centro das manifestações situou-se no Estado de Lagos, onde se encontra a cidade homónima, a maior cidade de África e o coração económico da Nigéria, onde as autoridades impuseram, na terça-feira, um recolher obrigatório para conter as manifestações.

A testemunha acrescenta ainda que os soldados montaram barricadas no local e que, por causa disso, as ambulâncias não conseguiam chegar aos feridos.

"Enquanto continuamos a investigar as mortes, a Amnistia Internacional gostaria de lembrar às autoridades que, segundo o direito internacional, as forças de segurança só podem usar a força letal quando estritamente inevitável para se proteger contra uma ameaça iminente de morte ou ferimentos graves", indicou a organização.

As forças militares nigerianas categorizam os relatos das mortes como “fake news” e o presidente do país, Muhammadu Buhari, apelou ao “entendimento e calma”. Entretanto, foi decretado um recolher obrigatório indefinido de, pelo menos, 24 horas.

Nas últimas semanas, outras personalidades como o rapper Kanye West ou o cofundador do Twitter Jack Dorsey enviaram mensagens de apoio aos manifestantes por meio das redes sociais.

Após os protestos, o Governo nigeriano ordenou a dissolução da unidade antirroubo de elite no dia 11, uma diretiva que finalmente materializou as repetidas promessas do Presidente Buhari de acabar com a brutalidade policial e conduta antiética, das quais a SARS é acusada há anos.

A dissolução da unidade, porém, não parou os protestos, que evoluíram para um mal-estar geral da população contra as autoridades.