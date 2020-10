NASA toca no asteroide Bennu e faz história

A NASA conseguiu, na última noite, contactar com o asteroide Bennu e retirar uma amostra. A sonda Osiris-Rex recolheu, na terça-feira, cerca de 60 gramas de pó do Bennu.

O pó foi recolhido da cratera Nightingale (rouxinol, em português), que tem cerca de 20 metros de diâmetro.

Denominado “Touch and Go” (toca e foge, em português), o evento foi transmitido em direto no Youtube. Espera-se que, ao longo desta quarta-feira, possam ser partilhados mais momentos específicos, como aquele em que a sonda tocou no asteroide.