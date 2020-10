Declarações fiscais mostram que Trump tem conta em banco chinês

As declarações fiscais do Presidente, às quais o New York Times teve acesso, mostram que o então candidato tentou através de um escritório garantir a viabilidade de projetos empresariais na China, um dos três países onde detém uma conta bancária.

O Presidente dos Estados Unidos passou uma década a tentar investir na China, onde geriu um escritório durante a primeira corrida à presidência norte-americana, criando uma parceria com uma empresa controlada pelo Governo chinês, avança uma investigação do New York Times , na terça-feira.

As contas estrangeiras não constam das divulgações financeiras públicas de Trump, onde devia listar o património, uma vez que é detido por empresas.

Durante anos, Donald Trump tentou fazer negócios na China, e investiu pelo menos 161 mil euros em cinco empresas criadas para gerir os seus projetos no país. As empresas deduziram 82 mil euros em despesas corporativas, com movimentações que remontam até 2018.

Durante a campanha para as eleições presidenciais, Trump e os seus aliados tentaram caracterizar o candidato democrata, Joe Biden, como sendo fraco com a China

Os republicanos justificam esta postura com os negócios do filho de Biden no país asiático, uma das 'bandeiras' do atual Presidente no combate político que mantém com o ex-vice-Presidente norte-americano.

"Os republicanos do Senado produziram um relatório, no qual se afirma, entre outras coisas, que o filho de Biden abriu uma conta bancária' com um empresário chinês, onde se cruzaria parte do que afirmavam ser as inúmeras conexões com 'cidadãos estrangeiros e governos estrangeiros em todo o mundo'", referiu Trump.