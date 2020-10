Covid-19: Morreu voluntário brasileiro nos ensaios da vacina Oxford/AstraZeneca

Veja também:

Morreu um dos voluntários que participava nos ensaios da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Univeridade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca contra a Covid-19, foi esta quarta-feira anunciado pela autoridade de saúde do Brasil (Anvisa).

A Universidade de São Paulo, que está a ajudar na coordenação da terceira fase dos ensaios, avança que o voluntário era de nacionalidade brasileira.

A Anvisa adianta que recebeu informações sobre uma investigação à morte deste voluntário dos testes à vacina Oxford/AstraZeneca, uma das que está em fase mais avançada de desenvolvimento.

Os ensaios vão continuar apesar do revés conhecido esta quarta-feira, adianta a Anvisa.

Até ao momento, não são conhecidos pormenores sobre a causa da morte desta pessoa. Mas a Universidade de Oxford adianta que, após cautelosa análise deste caso registado no Brasil, não há motivo para preocupações relativamente à segurança dos ensaios clínicos.



A pandemia do novo coronavírus causou pelo menos 1.126.471 mortos no mundo desde que o SARS-Cov-2 foi identificado em dezembro na China, indica um balanço até às 12h00 desta quarta-feira, realizado pela agência France-Presse.

Mais de 40.856.210 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados no mesmo período, dos quais pelo menos 28.035.900 são considerados curados.

Na terça-feira, registaram-se 6.636 mortos e 382.496 infetados. Os países que registaram mais mortes no último dia foram os Estados Unidos com 854 mortos, a Índia com 717 e o Brasil com 661.

Os Estados Unidos são o país mais afetado, tanto em número de mortos como de casos, com um total de 221.083 mortos entre 8.275.066 casos, segundo o balanço da universidade Johns Hopkins. Pelo menos 3.295.148 pessoas foram declaradas curadas da covid-19.

Foram registados mais 2.535 casos e 16 mortes por Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

É o segundo dia com maior aumento de infeções. O recorde foi batido a 16 de outubro, com 2.608 casos.