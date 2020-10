João Almeida conserva camisola rosa da Volta a Itália

João Almeida manteve a vantagem de 17 segundos na liderança da classificação geral individual da Volta a Itália, após a 17.ª etapa.

O ciclista português, da Deceuninck-QuickStep, cruzou a meta na 11.ª posição, com o mesmo tempo dos principais rivais e a 5m11s do vencedor do dia, o australiano Ben O'Connor (NTT).



Na subida final, o holandês Wilco Kelderman e o australiano Jai Hindley, ambos da Sunweb e segundo e terceiro classificados da geral, respetivamente, ainda tentaram atacar. Porém, João Almeida não os deixou fugir e, assim, mantém a camisola rosa. Kelderman continua a 17 segundos de Almeida e Hindley a 2m58s.