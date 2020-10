Covid-19 no Norte. Mais transportes públicos requer que o “Estado gaste dinheiro”

Maria Fernanda Carvalho

21 out, 2020 Mafra 10:25

O problema não é só no norte, na zona de Lisboa também existe o mesmo problema, especialmente porque as empresas começaram a contar a capacidade máxima do autocarro com lugares sentados e em pé. Podendo o autocarro realizar um serviço com os lugares sentados todos preenchidos o que quer dizer que pode levar menos pessoas do que a lei permite. (Os 2/3 de lugares permitidos podem exceder o número de lugares sentados que são permitidos em situações normais, especialmente os autocarros que vão pela autoestrada que por lei não podem levar pessoas em pé).