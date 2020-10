Paulinho quer "ser dor de cabeça" para Fernando Santos

Se depender de Paulinho, Fernando Santos deve estar acompanhado de um analgésico. O ponta de lança, melhor marcador português na I Liga na época passada, nunca foi chamado à seleção principal, mas não perde a esperança e diz que quer "continuar a ser uma dor de cabeça para o selecionador".

Paulinho destaque o "trabalho extraordinário" que Fernando Santos tem realizado e sublinha que não lhe compete questionar as suas escolhas. "Vou continuar a fazer o meu trabalho para continuar a ser uma dor de cabeça, espero continuar a ter bons números para um dia ser opção", respondeu Paulinho, durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o AEK, a contar para a fase de grupos da Liga Europa.

Golos vão aparecer

O Braga recebe a equipa grega na quinta-feira e essa poderá ser a oportunidade para o ponta de lança se estrear a marcar esta temporada. Paulinho não marcou nos três jogos que realizou, mas não desespera.

"Ainda não marquei, mas não faço disso um drama. O meu pensamento é a equipa", sublinha, considerando que a forma de jogar implementada por Carlos Carvalhal o "favorece mais, com mais posse e em que criamos mais situação. Falta melhorar a finalização e acredito que isso vai acontecer".

Pela frente, a equipa portuguesa terá um adversário "forte", mas o Braga, avisa Paulinho, tem a expectativa de realizar uma boa campanha europeia, num grupo em que, além do AEK, terá oposição do Leicester City e do Zorya.

Renovação acabou com o "alarido"

Pretendido pelo Sporting, Paulinho acabou por permanecer em Braga e acabou, mesmo, por renovar contrato até 2025. O jogador esclarece que a situação nunca lhe tirou o foco do trabalho. Reconhece, no entanto, que agora "não haverá tanto alarido à volta do assunto".

O jogador, de 27 anos, era o ponta de lança pretendido por Rúben Amorim, treinador com quem trabalho no Braga, para reforçar o ataque do Sporting. Paulinho ficou na Pedreira e viu o seu contrato melhorado. A cláusula de rescisão é de 30 milhões de euros.

A estreia europeia do Braga, esta temporada, acontece esta quinta-feira. O jogo com o AEK, que terá público nas bancadas (15% da lotação do estádio), está agendado para as 20h00 e tem relato, em direto, na Renascença.