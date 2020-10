DGS reduz lotação para o Braga-AEK Atenas, venda de bilhetes suspensa

O jogo entre o Sporting de Braga e o AEK de Atenas, marcado para amanhã e a contar para a Liga Europa, vai ter menos público do que o inicialmente anunciado pela UEFA.

Em comunicado enviado às redações esta quarta-feira, o clube minhoto anuncia que reduziu a presença de público nas bancadas de de 15% para 7,5%, seguindo das orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), cuja decisão se justifica com o agravamento da situação epidemiológica no país.

O clube minhoto informa, ainda, que a venda de ingressos foi suspensa esta tarde, uma vez que já foram vendidos 2.200 bilhetes, situação já confirmada à Renascença por um dos pontos de venda de ingressos para a partida, que se joga a partir das 20h00 desta quinta-feira no Estádio Municipal de Braga.

Inicialmente, a "SIC Notícias" tinha avançado esta tarde que a DGS estaria a preparar-se para anunciar a proibição da presença de adeptos no estádio, devido ao aumento do número de casos de Covid-19 na região Norte do país.