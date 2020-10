Carvalhal prepara Braga para ser o primeiro a bater o AEK fora de Atenas desde 2011

Carlos Carvalhal garante um Sporting de Braga motivado frente ao AEK de Atenas, na estreia na Liga Europa, e com a particular ambição de acabar com os registos imaculados dos gregos na competição.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida da primeira jornada do grupo G, esta quarta-feira, Carlos Carvalhal deu conta de alguns dados curiosos que inspiram cautela frente aos atenienses.

"É um AEK forte, que não perde fora de casa, na Liga Europa desde 2011, ao longo de várias edições. Não sofre golos fora de casa, na Liga Europa, desde setembro de 2017. Isto já ilustra as dificuldades que vamos encontrar. É um 'challenge' importante para nós, quebrar o primeiro galho de lhes marcar o primeiro golo e ser os primeiros desde 2011 a batê-los fora de casa", declarou o técnico.

O AEK tem "vários jogadores internacionais" e é uma equipa "consistente, que defende bem, muito forte no contra-ataque e nas bolas paradas". No entanto, o Braga quer dar continuidade ao "momento positivo" e está "extremamente moralizado".

Experiência europeia como conferências de imprensa

A maior parte da equipa do Braga participou, na temporada passada, numa das melhores campanhas da história do clube na Liga Europa. Carlos Carvalhal reconhece que é um dado a favor.

"As rotinas dizem mais respeito à vivência da experiência, não tanto com a dinâmica porque são treinadores diferentes. Se eu estivesse aqui para a minha primeira conferência de imprensa, estaria nervoso. Mas já fiz 3.757, por isso estou mais calmo para lidar com a situação. Ter jogadores que já têm experiência internacional e bem-sucedidos em muitos jogos sem dúvida que ajuda."

O Sporting de Braga recebe o AEK de Atenas na quinta-feira, às 20h00, no Estádio Municipal de Braga.