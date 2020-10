Braga – AEK Atenas não deverá ter público nas bancadas, venda de bilhetes suspensa

Afinal, não deverá haver público no encontro desta quinta-feira entre o Sporting de Braga e o AEK de Atenas, para a Liga Europa.

A "SIC Notícias" noticia esta quarta-feira que o Governo se prepara para anunciar a proibição da presença de adeptos no estádio, numa decisão que, aparentemente, se justifica com o aumento do número de casos de Covid-19 na região Norte do país.

Inicialmente, a UEFA anunciou que seria autorizada a presença de adeptos nas bancadas, até ao limite máximo de 15% da lotação do estádio da Pedreira.

Até ontem, o clube minhoto já tinha vendido 1.500 dos 4.500 bilhetes disponíveis.

Contactado pela Renascença, um dos pontos de venda de ingressos não confirma a proibição de público mas revela que, esta tarde, o Sporting de Braga ordenou a interrupção da venda de bilhetes.

[em atualização]