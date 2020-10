Alertas da PSP para o Braga-AEK. Máscara, distanciamento social e DGS a ver

Os adeptos que assistirem ao Sporting de Braga-AEK de Atenas no estádio terão de usar máscara e respeitar o distanciamento social, sem sair dos lugares que lhes forem atribuídos.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o comissário Fernando Rabaldinha, da PSP de Braga, salientou que "é muito importante que todos cumpram as regras, para que outras portas se possam ir abrindo" e, no futuro, possa haver mais jogos com público.

"Será o primeiro jogo oficial de clubes com adeptos no continente [após a paragem devido à pandemia da Covid-19]. Teremos os olhos do país e da Europa postos no Estádio Municipal de Braga", assinalou.

No estádio, que só terá sócios do Braga, estarão "responsáveis da Direção-Geral de Saúde a avaliar" como tudo decorrerá.



Por imposição da Direção-Geral de Saúde, o Municipal de Braga poderá acolher apenas 4.500 pessoas, que equivale a 15% da lotação.



Os adeptos do Braga terão de acudir ao estádio "numa vertente individual", mesmo que pertençam ao mesmo agregado familiar. Fernando Rabaldinha salientou, ainda, que "é importante que os adeptos cheguem cedo, para evitar aglomerados".